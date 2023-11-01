Выплаты ВПЛ: с 1 ноября будут назначаться на семью

С 1 ноября текущего года изменены правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом говориться в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Что известно

«С 1 ноября текущего года изменены правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Это касается внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за назначением такой помощи от государства. В частности, для оформления выплат ВПЛ с сегодняшнего дня должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тыс. грн лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. грн для всех других внутренних переселенцев.

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Отмечается, что соответствующая помощь назначается на каждого члена семьи, сведения о котором внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.