Долги свыше 20 миллиардов: Укрэксимбанк просит начать процедуру банкротства авиакомпании МАУ

Государственный Укрэксимбанк 31 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением о признании банкротом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая была крупнейшей в Украине до начала полномасштабного вторжения в РФ. Об этом сообщает украинское издание Forbes.

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Во вторник, 31 октября, Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск Укрэксимбанка о признании банкротства авиакомпании МАУ.

Общий долг МАУ по итогам 2022 года — 20,5 млрд грн, свидетельствуют данные «Опендатабот».

Распродажа имущества

В последние месяцы продолжается распродажа имущества компании. В частности, на аукционах государственного предприятия СЕТАМ по состоянию на 26 октября уже ушли с молотка логотип авиакомпании (за $3300) и львиные доли в двух ценных активах — хендлинговой компании «Интеравиа» (около $1 млн) и ремонтной «МАУтехник» (за $5). Их приобрели малоизвестные владельцы.

Имущество МАУ распродают дешевле рынка, что может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве авиакомпании уже к концу этого года, сообщили Forbes несколько собеседников, работавших топ-менеджерами авиакомпании последние несколько лет.

Что этому предшествовало

С осени 2022-го МАУ не совершила ни одного рейса из-за неуплаты счетов. В марте профильное издание Avianews зафиксировало передачу самолетов из флота МАУ в парк другого перевозчика — «Роза Ветров» (Windrose). В интервью LIGA.net в августе 2020 года СЕО «Роза Ветров» Владимир Каменчук подтверждал сотрудничество со структурами Коломойского.

В последние несколько лет между акционерами авиакомпании МАУ Ароном Майбергом и Игорем Коломойским продолжался корпоративный конфликт, который проявился в декабре 2021 года. Тогда Арон Майберг рассказал Forbes о неудачных попытках уволить Евгения Дыхне. В сентябре 2022 года Дыхне ушел из авиакомпании по истечении трехлетнего контракта.

После этого пост президента МАУ занял бывший финансовый директор аэропорта Борисполь Кирилл Звонарев. А уже в начале февраля 2023 года авиакомпанию возглавила главная финансистка Анна Борисонник — которая, по информации нескольких источников Forbes, связана со структурами неформальной группы «Приват», принадлежащей Игорю Коломойскому.

Весной 2023 года Майберг вышел из основателей МАУ, а также ушел из наблюдательного совета авиаперевозчика, сообщил он Forbes в октябре 2023 года. Следовательно, компания осталась под контролем Коломойского.

2 сентября 2023 года СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн. С тех пор он находится в СИЗО.

Напомним

«Минфин» писал, что Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы.