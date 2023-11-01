Долги свыше 20 миллиардов: Укрэксимбанк просит начать процедуру банкротства авиакомпании МАУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 ноября 2023, 15:14 Читати українською

Долги свыше 20 миллиардов: Укрэксимбанк просит начать процедуру банкротства авиакомпании МАУ

Государственный Укрэксимбанк 31 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением о признании банкротом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая была крупнейшей в Украине до начала полномасштабного вторжения в РФ. Об этом сообщает украинское издание Forbes.

Государственный Укрэксимбанк 31 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением о признании банкротом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая была крупнейшей в Украине до начала полномасштабного вторжения в РФ.
Фото: inforesist.org

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Во вторник, 31 октября, Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск Укрэксимбанка о признании банкротства авиакомпании МАУ.

Общий долг МАУ по итогам 2022 года — 20,5 млрд грн, свидетельствуют данные «Опендатабот».

Распродажа имущества

В последние месяцы продолжается распродажа имущества компании. В частности, на аукционах государственного предприятия СЕТАМ по состоянию на 26 октября уже ушли с молотка логотип авиакомпании (за $3300) и львиные доли в двух ценных активах — хендлинговой компании «Интеравиа» (около $1 млн) и ремонтной «МАУтехник» (за $5). Их приобрели малоизвестные владельцы.

Имущество МАУ распродают дешевле рынка, что может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве авиакомпании уже к концу этого года, сообщили Forbes несколько собеседников, работавших топ-менеджерами авиакомпании последние несколько лет.

Что этому предшествовало

С осени 2022-го МАУ не совершила ни одного рейса из-за неуплаты счетов. В марте профильное издание Avianews зафиксировало передачу самолетов из флота МАУ в парк другого перевозчика — «Роза Ветров» (Windrose). В интервью LIGA.net в августе 2020 года СЕО «Роза Ветров» Владимир Каменчук подтверждал сотрудничество со структурами Коломойского.

В последние несколько лет между акционерами авиакомпании МАУ Ароном Майбергом и Игорем Коломойским продолжался корпоративный конфликт, который проявился в декабре 2021 года. Тогда Арон Майберг рассказал Forbes о неудачных попытках уволить Евгения Дыхне. В сентябре 2022 года Дыхне ушел из авиакомпании по истечении трехлетнего контракта.

После этого пост президента МАУ занял бывший финансовый директор аэропорта Борисполь Кирилл Звонарев. А уже в начале февраля 2023 года авиакомпанию возглавила главная финансистка Анна Борисонник — которая, по информации нескольких источников Forbes, связана со структурами неформальной группы «Приват», принадлежащей Игорю Коломойскому.

Весной 2023 года Майберг вышел из основателей МАУ, а также ушел из наблюдательного совета авиаперевозчика, сообщил он Forbes в октябре 2023 года. Следовательно, компания осталась под контролем Коломойского.

2 сентября 2023 года СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн. С тех пор он находится в СИЗО.

Напомним

«Минфин» писал, что Коломойский передал управление корпоративными правами 1+1 media коллективу группы.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке !

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами