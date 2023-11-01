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1 ноября 2023, 14:17 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку, посвященную работникам Укрзализныци

АО «Укрпочта» 1 ноября выпустило марку «Героические профессии. Железные люди», посвященную работникам «Укрзализныци». Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

АО «Укрпочта» 1 ноября выпустило марку «Героические профессии.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Ну что, поехали! Обычно именно так мы запускаем наши марки. Но сегодня тот случай, когда это очень кстати, потому что сегодня мы запускаем марку из серии „Героические профессии“, посвященную нашим инфраструктурным собратьям — работникам „Укрзализныци“», — отметил Смелянский.

Сюжетом для марки стала история стойкости и профессионализма железнодорожников во время вражеских обстрелов Херсона.

Почтовый блок «Героические профессии. Железные люди» вышел в серии «Героические профессии», посвященной людям разных специальностей, работающих ради победы Украины.

Ранее в этой же серии вышла марка «Воины света. Воины добра», посвященная работникам украинских коммунальных служб.

Где купить

Новая марка, открытку и конверт можно приобрести в отделениях «Укрпочты» и онлайн.

Источник: Минфин
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