Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши

Во вторник, 31 октября, Украина предоставила аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Что известно

«Вчера с 11:00 до 14:00 Украина оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши. Ее суммарная величина составила 690 МВт-час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

В то же время вчера в краткосрочный ремонт — в пределах одних суток — вышли два энергоблока.