Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков в течение девяти месяцев 2023 года составил 1,82 трлн грн, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Поступления и выдача наличных денег в кассах банков почти достигли довоенного уровня — НБУ
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В то же время объем выдачи наличных из касс банков вырос на 13,7% - до 1,83 млрд грн.
«Это, в частности, обусловлено оживлением экономики, которому способствовали налаживание новых путей поставки, а также постоянный внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения», — отметил регулятор.
По данным НБУ, в настоящее время объемы кассовых оборотов банков почти достигли уровня соответствующего периода 2021 года.
Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 83,9%;
- подкрепление операторов почтовой связи — 4,3%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,2%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка — 34,2%;
- операции клиентов с использованием платежных карт — 29,8%;
- выручка всех видов услуг — 16,9% (за счет оживления спроса на строительные услуги, а также сезонного роста количества работающих заведений в сфере услуг и внутреннего туризма).
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