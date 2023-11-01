Поступления и выдача наличных денег в кассах банков почти достигли довоенного уровня — НБУ

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков в течение девяти месяцев 2023 года составил 1,82 трлн грн, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В то же время объем выдачи наличных из касс банков вырос на 13,7% - до 1,83 млрд грн.

«Это, в частности, обусловлено оживлением экономики, которому способствовали налаживание новых путей поставки, а также постоянный внутренний спрос на товары и услуги со стороны населения», — отметил регулятор.

По данным НБУ, в настоящее время объемы кассовых оборотов банков почти достигли уровня соответствующего периода 2021 года.

Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 83,9%;

подкрепление операторов почтовой связи — 4,3%;

приобретение иностранной валюты у клиентов — 4,2%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков по-прежнему были (% от общего объема поступлений):