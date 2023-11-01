Рынки растут, а акции NVIDIA упали до пятимесячного минимума: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,5%, а индекс Dow Jones вырос на 0,4%.

Уолл-стрит продолжает внимательно следить за сезоном квартальных корпоративных отчетностей. По данным Fundstrat, более половины компаний из индекса S&P 500 уже сообщило о финансовых результатах за прошлый квартал и около 78% из них превысило оценки по прибыли в среднем на 6%, а 62% превзошли оценки по выручке примерно на 2%.

Между тем сегодня Федеральная резервная система США объявит решение по процентным ставкам. Участники рынка ожидают, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 2,1%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,9%, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite подорожали на 0,1%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%.

Инвесторы в регионе сохраняют позитивный настрой в преддверии решения ФРС США по процентным ставкам, ожидая, что американский регулятор не будет повышать их.

Акции NVIDIA упали до пятимесячного минимума

По итогам расширенной торговой сессии во вторник акции NVIDIA снизились примерно до $405,10.

Все из-за сообщений о том, что американский производитель микрочипов может быть вынужден отменить предварительные заказы на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Китай на сумму до $5 млрд в соответствии с новыми ограничениями правительства США.

На прошлой неделе NVIDIA получила уведомление от Министерства торговли США о том, что заказы на чипы для ИИ, запланированные к поставке в следующем году крупным китайским технологическим компаниям, в том числе Alibaba и Baidu, подпадают под действие последних экспортных ограничений.

По заявлению руководства NVIDIA, новый экспортный контроль не окажет существенного влияния на компанию в ближайшем будущем.

Между тем акции NVIDIA, которые были одним из основных факторов роста индекса Nasdaq (+22%) в этом году, сейчас снизились почти на 20% по сравнению с рекордно высоким уровнем закрытия, достигнутым 31 августа.

Индекс S&P 500 зафиксировал первую трехмесячную серию падения с марта 2020 года

По итогам октября S&P 500 упал на 2,2%, снижаясь третий месяц подряд впервые с начала пандемии COVID-19.

По мнению экспертов, нынешнее падение американского фондового индекса происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики в стране, увеличения доходности казначейских облигаций США, а также растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее, в понедельник, главный инвестиционный стратег в Oppenheimer Джон Штольцфус, у которого был самый высокий целевой показатель по S&P 500 на конец года, понизил свой прогноз по индексу с 4 900 пунктов до 4 400, что примерно на 6% выше текущих значений.