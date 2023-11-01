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1 ноября 2023, 12:00 Читати українською

Абанк анонсировал праздничную депозитную акцию

Абанк известен большим ассортиментом услуг и продуктов, предоставленных клиентам. Достаточно широко представлены депозитные предложения, ориентированные на любого потребителя и его потребности.

С 01.11.2023 Абанк запускает акцию OneLove Депозит по самому популярному депозиту в своей линейке — вкладу Online, которая будет действовать до 10.01.2024.

Условия акции:

  • при оформлении вклада Online на любой срок к базовой ставке в банке предоставляется прибавка +0,5%.

На постоянной основе и в период акции в банке действует надбавка +0,5% при оформлении вклада Online на сумму от 150 тыс. грн на 6, 12, 15 мес., поэтому клиенты банка могут получить суммарно +1% надбавки в период Акции «OneLove Депозит».

Поучаствовать в акции может каждый, оформив вклад в приложении ABank24 всего за несколько минут.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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