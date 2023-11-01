За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 301490 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 октября: 680 российских оккупантов, 21 танк и 2 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 301490 (+680) человек,
- танков — 5223 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 9834 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 7250 (+23) ед,
- РСЗО — 846 (+2) ед,
- средства ПВО — 563 (+1) ед,
- самолетов — 321 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5468 (+28),
- крылатые ракеты — 1547 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) ед,
- специальная техника — 1019 (+3).
Источник: Минфин
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