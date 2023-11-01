Украина выполнила еще один «маяк» МВФ. Утвержден состав набсовета Оператора ГТС

Подробности

Независимыми членами стали: Дэвид Чальрз Дэвис, Ян Чадам, Сергей Коновец. Представительницей государства правительство назначило заместительницу министра энергетики Светлану Гринчук.

Маяк МВФ

Правительство должно было сформировать наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» до конца октября 2023 года в соответствии с обязательствами МВФ.

Читайте: Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

«Назначение наблюдательного совета в „Оператор ГТС Украины“ является одним из структурных маяков, которые МВФ определил перед Украиной. У нас был четкий дедлайн, и мы его выполнили», — прокомментировал замминистра экономики Алексей Соболев.