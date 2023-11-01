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1 ноября 2023, 9:37 Читати українською

Украина выполнила еще один «маяк» МВФ. Утвержден состав набсовета Оператора ГТС

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ООО «Оператора газотранспортной системы Украины»: трех независимых членов и одного представителя государства, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Подробности

Независимыми членами стали: Дэвид Чальрз Дэвис, Ян Чадам, Сергей Коновец. Представительницей государства правительство назначило заместительницу министра энергетики Светлану Гринчук.

Маяк МВФ

Правительство должно было сформировать наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС Украины» до конца октября 2023 года в соответствии с обязательствами МВФ.

Читайте: Новые структурные маяки МВФ: Что должна выполнить Украина

«Назначение наблюдательного совета в „Оператор ГТС Украины“ является одним из структурных маяков, которые МВФ определил перед Украиной. У нас был четкий дедлайн, и мы его выполнили», — прокомментировал замминистра экономики Алексей Соболев.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Riojas
Riojas
1 ноября 2023, 10:38
#
Это после выполненных маяков «либерализация валютного курса» и «снижение учетной ставки»?
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 ноября 2023, 10:45
#
Напишите проще -по просьбе МВФ, государство Украина, за деньги налогоплательшиков, трудоустроила, троих, уважаемых граждан.
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