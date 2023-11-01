Экспорт украинских IT-услуг в сентябре достиг $521 миллиона

В сентябре 2023 года объем ИТ-экспорта из Украины составил $521 млн — и пока это самый низкий показатель за все предыдущие месяцы 2023 года. Об этом сообщает DOU.ua.

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Падение экспорта

Как отмечается, это на $45 млн меньше, чем в августе 2023 года и на $57 млн меньше, чем в сентябре 2022 года.

Совокупная экспортная выручка от ИТ-услуг за третий квартал составляет $1,646 млрд. Первый и второй кварталы этого года были более успешными для отрасли и принесли $1,675 млрд и $1,702 млрд соответственно.

Самая большая выручка

Среди топ-10 стран, которые принесли больше выручки, — США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды.