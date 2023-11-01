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1 ноября 2023, 8:52 Читати українською

Экспорт украинских IT-услуг в сентябре достиг $521 миллиона

В сентябре 2023 года объем ИТ-экспорта из Украины составил $521 млн — и пока это самый низкий показатель за все предыдущие месяцы 2023 года. Об этом сообщает DOU.ua.

В сентябре 2023 года объем ИТ-экспорта из Украины составил $521 млн — и пока это самый низкий показатель за все предыдущие месяцы 2023 года.
Фото: depositphotos

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Падение экспорта

Как отмечается, это на $45 млн меньше, чем в августе 2023 года и на $57 млн меньше, чем в сентябре 2022 года.

Совокупная экспортная выручка от ИТ-услуг за третий квартал составляет $1,646 млрд. Первый и второй кварталы этого года были более успешными для отрасли и принесли $1,675 млрд и $1,702 млрд соответственно.

Самая большая выручка

Среди топ-10 стран, которые принесли больше выручки, — США, Мальта, Великобритания, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Нидерланды.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
1 ноября 2023, 10:09
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Взяв інформацію за 2022 до повномасштабної війни це лише аграрний сектор:
За період січень — серпень 2021 року Україна найбільше експортувала с/г продукції до країн Азії - на 7,57 млрд дол. США, ЄС — на 4,09 млрд дол. США, Африки — 1,91 млрд дол. США, країн СНД — на 0,84 мрд дол. США, Північної та Південної Америки — на 0,16 млрд дол. США.
https://minagro.gov.ua/news/v-ukrayini-zbilshivsya-eksport-tovariv-usih-vidiv
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