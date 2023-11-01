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1 ноября 2023, 9:00 Читати українською

Биткоин: Все, что нужно знать простому обывателю

Ищете курс Биткоина к доллару онлайн или же просто интересуетесь что такое криптовалюта Биткоин, блокчейн и почему эта тема такая популярная? В этой статье вы найдете ответы на свои вопросы — все про Биткоин и почему его называют новое золото, про блокчейн, курс валют, где и как покупать эту цифровую валюту, и другие советы и рекомендации.

Что такое Биткоин простыми словами?

Биткоин — это криптовалюта, или цифровая валюта, на основе блокчейна, которая существует исключительно в электронной форме. Её не существует в виде бумажных купюр или металлических монет. Биткоин (сокращенно BTC) можно использовать для совершения онлайн-платежей, а также обменивать на другие валюты, включая доллары США или евро. Они хранятся в электронных кошельках, которые могут быть как онлайн, так и офлайн, но об этом позже.

История создания Bitcoin

История этой цифровой валюты началась в 2008 году, когда неизвестный автор или группа авторов, известных под псевдонимом Сатоши Накамото, опубликовали whitepaper, в котором был описан принцип работы цифровой валюты и блокчейна. Первая транзакция с использованием криптовалюты Биткоин была совершена в январе 2009 года. С тех пор Bitcoin стал набирать популярность, которая не падает и по сей день.

История изменения цены Битка

Цена этой криптовалюты имеет очень высокую волатильность, то есть часто изменяемую цену. Начиная всего с $0.003 в 2009 году, она быстро росла и достигла $10 к 2011 году. Этот взлет продолжился, и к 2017 году цена криптовалюты BTC достигла пика в $19,000. Однако, как и любая другая криптовалюта, Bitcoin подвергся колебаниям, и в 2018 году было падение цены до $3,809.

Сколько стоил Биткоин после? В последующие годы он вновь продемонстрировал рост, и к 2021 году цена этой криптовалюты составляла $46,319. Именно тогда Bitcoin начали называть новым золотом, золотом блокчейна, цифровой валютой будущего, так как для многих обычных обывателей он предоставлял невероятные возможности быстро разбогатеть.

Что же происходит сейчас? В 2023 году цена криптовалюты BTC немного снизилась, составив $23,039. Эти колебания отражают динамическую природу криптовалютного рынка и изменчивость инвесторского интереса к блокчейну и цифровой валюте.

Защита, безопасность, доверие к монете BTC

Биткоин обеспечивает высокий уровень защиты и безопасности благодаря своей технологии, называемой блокчейн. Все транзакции в сети записываются в блокчейне — публичном распределенном реестре, который практически невозможно подделать или изменить. Но что такое блокчейн?

Блокчейн — это система, основанная на шифровании, где каждый блок данных связан с предыдущим, и любое вмешательство в один блок автоматически повлечет за собой изменение всей цепочки блоков. Таким образом, даже самые продвинутые хакеры практически бессильны перед этой технологической защитой. Поэтому блокчейн считается очень надежным, как и криптовалюты (хоть и не все).

Преимущества монеты

  • Децентрализация: Биткоин не зависит от центральных банков или правительств (помним про блокчейн), что обеспечивает независимость и контроль пользователей над своими финансами. Вместо контролирующего органа здесь используется технология блокчейн.

  • Высокая скорость транзакций: Система позволяет быстро проводить транзакции в цифровой валюте, особенно в сравнении с традиционными банковскими переводами.

  • Низкие комиссии: BTC позволяет совершать глобальные переводы в цифровой валюте с минимальными комиссиями, что делает его экономически привлекательным средством передачи средств, особенно если речь идет о международных переводах. В блокчейн вериться больше, чем в различные платформы для трансфера денег.

Недостатки монеты

  • Высокая волатильность цены: Курс валюты Биткоин может сильно колебаться в короткие периоды времени, что создает риски для инвесторов и держателей (так называемых холдеров)

  • Ограниченная пропускная способность сети: Иногда сеть блокчейн может столкнуться с перегрузками, что приводит к задержкам в обработке транзакций и увеличению комиссий. Обычно это происходит в пиковые часы, когда большое количество пользователей одновременно хотят срочно продать или купить Биткоин (часто из-за резкой смены курса валют)

  • Необходимость в образовании: Для безопасного использования криптовалют пользователи должны иметь понимание технологии блокчейн и меры безопасности, что может быть вызовом для новичков.

Отличия от обычных денег

Основное отличие Биткоина от обычных денег заключается в его цифровой природе, блокчейне и децентрализации. Bitcoin это криптовалюта или цифровая валюта, то есть она существуют исключительно в электронном виде и не контролируются ни центральным банком, ни какой-либо правительственной организацией.

Это позволяет пользователям криптовалюты Биткоин зашифровать и защитить свою информацию, а так же владеть своими средствами анонимно, без необходимости раскрывать личную информацию.

Как создать Биткоин (майнинг)

Процесс генерации BTC, называемый майнингом, основан на решении сложных математических задач с использованием компьютера или другого специализированного оборудования в сети блокчейн. За успешное решение этих задач майнеры получают вознаграждение в виде новых Биткоинов. Однако, майнинг стал очень конкурентным и требует значительных инвестиций в оборудование и электроэнергию.

Как купить Биткоин

Для покупки криптовалюты вам потребуется кошелек и доступ к бирже криптовалют. Вы можете приобрести цифровую валюту за традиционные деньги, такие как доллары или евро, а также другие криптовалюты. Процесс покупки цифровой валюты обычно включает следующие шаги:

Выбор биржи криптовалют или кошелька

Для начала выберите надежную и регулируемую биржу, на которой вы собираетесь покупать цифровую валюту. Примерами таких бирж являются Binance,Coinbase,Kraken и многие другие, так же они могут использоваться как p2p-платформы. Децентрализованный кошелек может быть MetaMask, он самый популярный. Проверяйте курс валют на всех платформах.

Регистрация аккаунта

После выбора биржи вам нужно будет зарегистрировать аккаунт. Это включает в себя предоставление личных данных и прохождение процедуры верификации. Каждая биржа имеет свои собственные требования к верификации.

Пополнение счета

После успешной регистрации вам нужно пополнить свой аккаунт на бирже. Вы можете внести средства с помощью традиционных платежных систем или же использовать криптовалюту для пополнения счета.

Покупка Биткоина

Когда у вас есть доступные средства на счету, вы можете перейти к покупке криптовалюты Bitcoin. На бирже есть разные способы совершения сделок, включая рыночные и лимитные ордера.

Также можно воспользоваться сервисом Obmify чтоб найти нужную обменку с лучшим курсом валют и перевести, например, Privat 24 UAH на Bitcoin BTC. На этом сервисе рейтинг обменных пунктов не только с курсом валют, и отзывами, лимитами и резервами, что есть очень удобно. Если же вы пользуетесь моно банком, можно сделать и перевод Monobank UAH на Bitcoin BTC.

Хранение Биткоина

После покупки криптовалюты Bitcoin важно заботиться о безопасном хранении вашей цифровой валюты. Вы можете использовать холодные кошельки или же программные.

Курс Bitcoin к доллару USDT

Курс Биткоина к доллару USDT (Tether) является одним из самых важных показателей для инвесторов и трейдеров криптовалют. Курс Биткоина к доллару постоянно меняется под влиянием различных факторов, таких как спрос и предложение, новости рынка и решения правительств и регуляторов.

Чтобы отслеживать текущий курс Биткоина к доллару USDT и его динамику, вы можете использовать различные криптовалютные биржи и финансовые платформы, где есть курс валют на крипторынке. Также существуют специальные графики и инструменты для анализа ценовых движений Bitcoin (BTC) и прогнозов. Курс Биткоина к доллару сегодня и другие курсы валют также можно смотреть на Obmify.

Как создать Биткоин кошелек

Для создания Биткоин кошелька:

  1. Выберите тип кошелька: Онлайн или аппаратный

  2. Для онлайн кошелька скачайте приложение и зарегистрируйтесь. Это может быть как биржа (Binance, WhiteBit, ByBit) так и децентрализированный кошелек типа MetaMask

  3. Создайте кошелек Bitcoin (BTC), следуя инструкциям, и сохраните пароль.

  4. Получите уникальный адрес кошелька, который вы будете использовать для его пополнения

  5. Сохраните секретные ключи и не передавайте их третьим лицам.

Заключение

Надеемся, эта статья дала вам хорошее понимание того, что такое криптовалюта Биткоин, блокчейн, и как смотреть курс валют на крипторынке. Будьте внимательны с цифровыми валютами и удачи в трейдинге и инвестировании в криптовалюты!

Источник: Минфин
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