Нужна наличная валюта? Оформляйте заказ валюты на сумму от 500 до 9000 USD/EUR на сайте ПУМБ и забирайте валюту наличкой в любом отделении банка.
Новый сервис от ПУМБ — заказ наличной валюты» на сайте банка
Услуга доступна всем (кроме граждан россии и рб) — клиентом ПУМБ быть не обязательно. Валюту можно приобрести на сумму кратную 100, наличные деньги выдаются только крупными купюрами.
Как заказать иностранную валюту на сайте ПУМБ?
• выбрать сервис «Заказать наличную валюту» и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу
• указать нужную сумму и валюту для заказа
• выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты
• оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение. Оплата услуги возможна картами любого украинского банка.
• посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту
Также напоминаем о возможности заказа наличной валюты через мобильное приложение ПУМБ Online. Для этого необходимо открыть/скачать приложение ПУМБ Online и выбрать: «Больше» -> «Дополнительные услуги» -> «Заказать наличную валюту».
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — крупнейший украинский банк с частным капиталом. Согласно актуальным данным НБУ, ПУМБ входит в ТОП-5 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц в национальной валюте и в ТОП-10 крупнейших банков Украины по другим ключевым показателям. ПУМБ — системно важный банк Украины и является банком, уполномоченным на хранение наличных средств НБУ. В 2022 году банк перечислил в госбюджет более 1,5 млрд. грн. За первое полугодие 2023 года сумма перечисленных ПУМБ налогов и сборов составила 945 млн грн.
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