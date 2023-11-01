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1 ноября 2023, 10:15 Читати українською

Новый сервис от ПУМБ — заказ наличной валюты» на сайте банка

Нужна наличная валюта? Оформляйте заказ валюты на сумму от 500 до 9000 USD/EUR на сайте ПУМБ и забирайте валюту наличкой в любом отделении банка.

Услуга доступна всем (кроме граждан россии и рб) — клиентом ПУМБ быть не обязательно. Валюту можно приобрести на сумму кратную 100, наличные деньги выдаются только крупными купюрами.

Как заказать иностранную валюту на сайте ПУМБ?

• выбрать сервис «Заказать наличную валюту» и ознакомиться с лимитами и комиссией за услугу

• указать нужную сумму и валюту для заказа

• выбрать отделение и удобную дату для покупки валюты

• оплатить комиссию и дождаться сообщения от банка о визите в отделение. Оплата услуги возможна картами любого украинского банка.

• посетить выбранное отделение и приобрести наличную валюту

Также напоминаем о возможности заказа наличной валюты через мобильное приложение ПУМБ Online. Для этого необходимо открыть/скачать приложение ПУМБ Online и выбрать: «Больше» -> «Дополнительные услуги» -> «Заказать наличную валюту».

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — крупнейший украинский банк с частным капиталом. Согласно актуальным данным НБУ, ПУМБ входит в ТОП-5 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц в национальной валюте и в ТОП-10 крупнейших банков Украины по другим ключевым показателям. ПУМБ — системно важный банк Украины и является банком, уполномоченным на хранение наличных средств НБУ. В 2022 году банк перечислил в госбюджет более 1,5 млрд. грн. За первое полугодие 2023 года сумма перечисленных ПУМБ налогов и сборов составила 945 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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kingcity
kingcity
1 ноября 2023, 10:35
#
«оплатити комісію та дочекатися повідомлення від банку» — забули додати, що вартість послуги складає 100−200 грн. в залежності від суми замовленої валюти.
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0
Riojas
Riojas
1 ноября 2023, 11:07
#
Сделайте, пожалуйста, такую услугу для снятия наличной валюты вашим вкладчикам. Просто возможность заказать на отделение, как сделано в привате, в моно.
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Pumbovik
Pumbovik
1 ноября 2023, 11:09
#
Если б можно заказывать синие банкноты за 100 грн, а так нет никакой гарантии что не привезут затертый проштампованный мотлох или 96, которые уже выплевывают машинки в обменниках
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