НБУ обновил тарифы на услуги по регистрации и лицензированию банков

Национальный банк пересмотрел тарифы на услуги регистрации и лицензирования для банков и небанковских учреждений, а также ввел новые услуги и установил тарифы на них. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Речь идет об услугах по регистрации платежных систем, участников, технологических операторов платежных систем и авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг, ограниченных платежных услуг.

Основанием для введения таких услуг стала имплементация законодательства Украины о платежных услугах, а именно:

Закон Украины «О платежных услугах»;

Положение о регистрации платежных систем, участников платежных систем и технологических операторов платежных услуг, утвержденного постановлением правления НБУ от 26 сентября 2022 г. № 208;

Положение о порядке осуществления авторизации деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением правления НБУ от 7 октября 2022 г. № 217.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 24 октября 2023 г. № 134 «О внесении изменений в Тарифы на услуги по регистрации и лицензированию, предоставляемые Национальным банком Украины».

Постановление вступает в силу 1 ноября 2023 года, с этого дня будут действовать новые тарифы.

Ознакомиться с обновленными реквизитами счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования можно на специальной странице сайта НБУ.