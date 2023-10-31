Курс валют на вечер 31 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 31 октября Закрытие 31 октября Изменения доллар 36,33/36,35 36,24/36,26 9/9 евро 38,59/38,60 38,43/38,44 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−37,90, евро — 40,15−40,27 грн.

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