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31 октября 2023, 18:52 Читати українською

Украина получит 335 миллионов евро помощи от Европейской комиссии

Кабинет министров одобрил привлечение помощи на возобновление от Европейской комиссии в размере 335 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров одобрил привлечение помощи на возобновление от Европейской комиссии в размере 335 млн евро.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня утвердили соглашение о финансировании программы «Поддержка Евросоюза по восстановлению и реформам», — написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, средства будут выделены после подписания программы. Деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфина — Жить на проценты.

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

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Источник: Минфин
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