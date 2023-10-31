Кабинет министров одобрил привлечение помощи на возобновление от Европейской комиссии в размере 335 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украина получит 335 миллионов евро помощи от Европейской комиссии
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«Сегодня утвердили соглашение о финансировании программы «Поддержка Евросоюза по восстановлению и реформам», — написал Шмыгаль в Telegram.
По его словам, средства будут выделены после подписания программы. Деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию.
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