Финские компании почти полностью вышли из россии: работают всего 2%

Только два процента финских экспортных компаний все еще занимаются бизнесом в россии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.

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Что известно

К моменту начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года около 80% экспортных компаний работали в россии.

18% компаний сообщили, что они столкнулись с попытками обойти санкции против россии. Особенно много было запросов из стран Центральной Азии.

Опрос директоров торговых палат был проведен с 24 по 27 октября. Ответы были получены почти от сотни экспортных компаний.