Самые популярные кроссоверы в мире. Что лучше покупают в 2023 году

В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов в 2023 году Tesla Model Y стала новым лидером. При этом Audi Q5 и Honda Hr-V впервые попали в топ-10. Об этом сообщает Foсus2Movе.

Наиболее продаваемым кроссовером за первые 3 квартала 2023 года стала Tesla Model Y, лидирующая с 888 686 продажами (+66,7%).

На втором месте расположился лидер прошлого года Toyota RAV4 с показателем 652 865 реализуемых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Замыкает лидерскую тройку Honda CR-V — 498141 ед. (+9,1%).

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Топ-10 кроссоверов на рынке 2023 года