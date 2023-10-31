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31 октября 2023, 16:35 Читати українською

Самые популярные кроссоверы в мире. Что лучше покупают в 2023 году

В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов в 2023 году Tesla Model Y стала новым лидером. При этом Audi Q5 и Honda Hr-V впервые попали в топ-10. Об этом сообщает Foсus2Movе.

В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов в 2023 году Tesla Model Y стала новым лидером.
Фото: wikipedia.org

Наиболее продаваемым кроссовером за первые 3 квартала 2023 года стала Tesla Model Y, лидирующая с 888 686 продажами (+66,7%).

На втором месте расположился лидер прошлого года Toyota RAV4 с показателем 652 865 реализуемых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Замыкает лидерскую тройку Honda CR-V — 498141 ед. (+9,1%).

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Топ-10 кроссоверов на рынке 2023 года

  • Tesla Model Y — 888 686 ед. (+66,7%);
  • Toyota RAV4 — 652 865 ед. (-1,2%);
  • Honda CR-V — 498 141 ед. (+9,1%);
  • Hyundai Tucson — 463 318 ед. (+12,4%);
  • Kia Sportage — 385 378 ед. (+11,8%);
  • Volkswagen Tiguan — 375 824 ед. (14,2%);
  • Mazda CX-5 — 262 195 ед. (-2,3%);
  • Volkswagen T-Roc — 260 490 ед. (+8,6%);
  • Audi Q5 — 248 657 ед. (+19,1%);
  • Honda HR-V — 246 962 ед. (+20,6%).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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