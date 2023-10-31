В россии усложнили иностранным компаниям выход в евро и долларах — FT

российские власти ввели еще одно ограничение на выход иностранных компаний — теперь им усложнили вывод средств, полученных за активы, после дискаунта в 50% и «добровольного» взноса в 15%. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

Сумму можно согласовать в рублях и вывести в них же без больших препятствий, но если продавец настаивает на твердой валюте, ему грозят задержки или даже потери, утверждают источники газеты.

Это одно из проявлений того, что для Путина 100 рублей за доллар — жесткий психологический порог, сказал изданию банкир, имевший дело с недавними выходами западных компаний из россии. Именно поэтому власти придумывают подобные паллиативные меры, но это «все равно что лепить лейкопластырь на гангрену» замечает он.

Источники FT говорят, что правительственная комиссия неофициально ограничила максимальную сумму, которую «недружественная» компания может вывести в валюте, суммой в $500 млн. А в недавней неназванной сделке на $300 млн продавцу был поставлен семидневный дедлайн на вывод, но с суточным потолком на переводы от покупателя в $20 млн. То есть компания не смогла получить в валюте половину суммы.

Еще одна неназванная компания согласовала сделку в комиссии полностью в евро, но она сорвалась. Новый покупатель нашелся в июле, но теперь продавцу было сказано, что он сможет либо получить половину в евро и ждать остатка, либо получить все сразу в рублях.

Дальше компания может попытаться конвертировать рубли в россии или за рубежом.

«И то, и другое плохо, — говорит источник. — В первом случае беда с курсом и с обменом больших сумм. Во втором трудно найти банк, который согласится взять рубли».