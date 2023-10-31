Цены на автогаз за месяц выросли на 2,4 гривны

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в октябре выросла на 2,44 гривны за литр — до 28,19 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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На станциях ОККО, SOCAR и WOG автогаз подорожал на 2,50 грн/л, до 28,99 грн/л, 28,99 грн/л и 28,98 грн/л соответственно.

На 2,45 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата» (28,51 грн/л). Государственная «Укрнафта» подняла цену на 1,5 грн/л, до 26,90 грн/л, а «Авантаж 7» — на 2 грн/л, до 26,45 грн/л.

На своих АЗС сеть Chipo выставила на стелу 28,02 грн/л (+3,1 грн/л до 2 октября). На станциях KLO и BVS продукт подорожал на 2,4 и 2,8 грн/л до 28,39 и 27,99 грн/л соответственно.

Кроме того, на 1,5−3,5 грн/л подорожал автогаз и в сетях «БРСМ-Нафта», Shell, UPG, «Нефтек» и других.

Изменение розничных цен на АЗС со 2 по 31 октября, грн/л: