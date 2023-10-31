Скоро станет известно, сколько украинские банки платят по депозитам бизнесу: НБУ сообщил о возможном появлении нового индекса

В Украине могут начать рассчитывать новый индекс стоимости денежных ресурсов, который будет базироваться на ставках по депозитам юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам встречи рыночного блока НБУ с участниками денежного и валютного рынков.

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Что известно

В нем уточняется, что расчет и внедрение нового индекса предложила Независимая ассоциации банков Украины.

«Участники встречи пришли к выводу, что вопрос требует дополнительной проработки с учетом как проблематики использования других имеющихся на сегодняшний день в Украине индикаторов денежного рынка, так и наилучшего мирового опыта», — говорится в сообщении Нацбанка.

Точные сроки разработки нового депозитного бенчмарка пока неизвестны, тема пока обсуждается на уровне идеи. Говорят, что ее лоббирует один из государственных банков.

«В случае принятия предложения НАБУ относительно создания дополнительного индикатора — индекса процентных ставок, который рассчитывается по данным банков о депозитах юридических лиц, следует принять во внимание отдельные проблемные вопросы корреляции UIRD с другими индикаторами денежного рынка для их минимизации при разработке нового бенчмарка», — отмечается в информации НБУ.

Пока в Украине регулярно рассчитывается и публикуется один ресурсный бенчмарк — индекс по средним депозитным ставкам физических лиц — UIRD, по данным агентства Thomson Reuters. Его значения сводятся по вкладам населения в трех валютах (гривна, доллар, евро) на четыре срока — 3,6,9 и 12 месяцев. Это происходит в ежедневном режиме с размещением на официальном сайте НБУ. К UIRD привязана стоимость ряда кредитных продуктов, в том числе с участием государства, таких как «5−7−9%» для бизнеса или «Доступная ипотека» для населения.

Ставки по депозитам населения — публичная информация, которая размещается на официальных сайтах банков. В отличие от ставок по депозитам юридических лиц, чьи значения банками не публикуются и часто даже не озвучиваются в официальных комментариях, сообщениях. Бизнес-вкладчикам часто делают индивидуальные предложения в зависимости от персональных показателей и размещенных в банках сумм. Разбег между ставками разных банков очень большой.

Как сообщили «Минфину» финансисты, банки с иностранным капиталом нередко ничего не платят вкладчикам-юрлицам — ставят ставки на уровне 0%, и средства у них держат в основном те, кто старается обезопасить вложения и подстраховаться. А небольшие украинские банки сейчас платят бизнесу в среднем около 15% годовых.

Если идея с индексом депозитов юрлиц будет реализована, то это поднимет завесу таинственности над депозитным рынком для бизнеса.