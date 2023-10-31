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31 октября 2023, 13:37 Читати українською

Кабмин расширил условия предоставления грантов на развитие садов и теплиц

Кабинет Министров одобрил постановление, усовершенствующее механизмы предоставления грантов на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Кабинет Министров одобрил постановление, усовершенствующее механизмы предоставления грантов на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.
Фото: tecnocooling.com.ua

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Условия предоставления грантов

«Правительство одобрило постановление № 1125 „О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 г. № 738“. Документ усовершенствует механизмы предоставления грантов на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Постановление подготовлено Министерством аграрной политики и продовольствия Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно постановлению, вносятся изменения в количестве работников для получения гранта на развитие теплиц. В частности, норма о создании «не менее 14 мест рабочих мест на один гектар» изменена на «не менее 4 постоянных и 10 сезонных».

Период трудоустройства сезонных рабочих должен составлять не менее 8 месяцев в течение года. Кроме того, добавлена норма, которой указана обязательная выплата минимальной заработной платы.

В целях эффективного использования бюджетных средств сокращен список областей для выращивания миндаля. Одесская область определена оптимальной по природно-климатическим условиям.

Постановление вступает в силу через семь дней со дня опубликования.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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