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31 октября 2023, 12:40 Читати українською

Во Франции арестовали совладельца российского Альфа-Банка — СМИ

Суд во Франции в понедельник распорядился заключить под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева, находящегося под санкциями ЕС с начала полномасштабной войны рф против Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Суд во Франции в понедельник распорядился заключить под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева, находящегося под санкциями ЕС с начала полномасштабной войны рф против Украины.
Фото: starhit

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Национальная финансовая прокуратура Франции выдвинула несколько пунктов обвинений против российского олигарха, в частности, налоговое мошенничество и нарушение санкций Европейского Союза.

По данным издания, Кузьмичева в понедельник задержали правоохранители на территории Франции. Непонятно, как именно он попал туда, поскольку санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС.

Кроме того, около 60 полицейских провели обыск в нескольких его домах, в том числе особняке в Париже и вилле в Сен-Тропе на юге Франции.

Источник, близкий к олигарху, сказал Le Monde, что тот находился на французской территории вскоре после введения против него санкций.

Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером Альфа-групп, в который входит Альфа-Банк, один из крупнейших российских налогоплательщиков.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту, учитывая, как путин оказал поддержку инвестиционным планам Альфа-групп за лояльность к власти Кремля.

По данным журнала Forbes, состояние Кузьмичева составляет почти $6,5 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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