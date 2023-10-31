В октябре Украина привлекла почти $2,8 миллиарда грантов и льготного финансирования от международных партнеров

В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около $2,8 млрд. внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доноры в октябре 2023 года

Европейский Союз — $1,6 млрд (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки — $1,15 млрд (грант).

Средства от ЕС — девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФИ) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.

Грант от США — часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила уже $10,9 млрд. грантового финансирования от Соединенных Штатов.

Куда направляется финансирование

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения.

Всего за 10 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около $35,4 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.