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31 октября 2023, 11:14 Читати українською

Экономика Германии сокращается, а акции Tesla достигли пятимесячного минимума: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos.com

Американские индексы выросли во вторник

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq увеличились на 1,2%, а индекс Dow Jones вырос на 1,6%.

Акции США выросли в понедельник после крупной распродажи в конце прошлой недели, поскольку инвесторы готовились к следующему заседанию Федеральной резервной системы, а также выходу ряда экономических и корпоративных новостей, которые могут оказать серьезное влияние на американский фондовый рынок.

Поддержку фондовым индексам США вчера также оказал сильный квартальный отчет McDonald’s (+1,7%): компания превзошла прогнозные показатели по выручке и прибыли благодаря росту продаж по всему миру.

Рынки Азии снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,9%, южнокорейский Kospi сократился на 1,4%, сингапурский STI подешевел на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,4% и 2% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,2%.

Все из-за данных о производственной активности в Китае, которая неожиданно сократилась в октябре, что разочаровало инвесторов в регионе и омрачило перспективы зарождающегося восстановления второй экономики мира.

Акции Tesla падают

По итогам вчерашних торгов ценные бумаги Tesla подешевели на 4,8%, опустившись до уровня менее $200.

Последнее снижение акций американского автопроизводителя произошло после того, как ключевой поставщик компании — Panasonic Holdings — заявил о сокращении производства автомобильных аккумуляторов в третьем квартале 2023 года. Это усилило опасения по поводу глобального замедления роста продаж электромобилей.

На падение стоимости акций Tesla также повлияли более слабые, чем ожидалось, прогнозы по прибыли и выручке производителя микросхем On Semiconductor. Компания производит микрочипы из карбида кремния, которые Tesla активно использует в своих силовых агрегатах для электромобилей.

Крупнейшая экономика Европы сократилась в третьем квартале 2023 года

По данным Федерального статистического управления Германии, в период с июля по сентябрь текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны снизился на 0,1% по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем квартале.

Квартальное сокращение немецкой экономики увеличивает риск начала рецессии в стране и создает проблемы для экономического роста во всем европейском регионе, считают эксперты.

Между тем на прошлой неделе Европейский центральный банк сохранил процентные ставки без изменений, прервав цикл повышения ставок. Это произошло после резкого падения инфляции в еврозоне по итогам сентября, а также на фоне новых свидетельств экономической слабости в регионе.

Источник: Минфин
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