Теперь клиенты в отделении Новой почты смогут быстрее рассчитываться при оплате картой. Первые 500 собственных POS-терминалов NovaPay установили в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay устанавливает собственные POS-терминалы в отделениях Новой почты
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Платежные терминалы
«До конца 2023 года компания установит еще 1000 POS-терминалов в других областях. Собственная сеть платежных терминалов позволяет нам повысить стабильность работы системы и сэкономить средства, которые мы направим на развитие новых и совершенствование существующих финансовых продуктов», — прокомментировал Андрей Кривошапко, CEO NovaPay.
В планах компании установить 10 000 собственных терминалов к 2025 году.
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Комментарии - 2
Как не было оплаты услуг доставки с НДС, так и не будет.