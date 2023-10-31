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31 октября 2023, 10:00 Читати українською

NovaPay устанавливает собственные POS-терминалы в отделениях Новой почты

Теперь клиенты в отделении Новой почты смогут быстрее рассчитываться при оплате картой. Первые 500 собственных POS-терминалов NovaPay установили в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь клиенты в отделении Новой почты смогут быстрее рассчитываться при оплате картой.
Фото: dev.ua

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Платежные терминалы

«До конца 2023 года компания установит еще 1000 POS-терминалов в других областях. Собственная сеть платежных терминалов позволяет нам повысить стабильность работы системы и сэкономить средства, которые мы направим на развитие новых и совершенствование существующих финансовых продуктов», — прокомментировал Андрей Кривошапко, CEO NovaPay.

В планах компании установить 10 000 собственных терминалов к 2025 году.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 октября 2023, 10:22
#
Для клиентов никаких изменений — как были р2р-переводы, так они и останутся.
Как не было оплаты услуг доставки с НДС, так и не будет.
+
0
Gari4ek
Gari4ek
31 октября 2023, 11:54
#
Как не было оплаты услуг доставки с НДС, так и не будет. — Здесь не соглашусь. Заключаете договор с НП и получаете счета, акты с НДС.
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