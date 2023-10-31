За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 300 810 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 октября: 870 российских оккупантов, 21 танк и 2 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 300810 (+870) человек,
- танков — 5211 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 9804 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 7227 (+25) ед,
- РСЗО — 844 (+10) ед,
- средства ПВО — 562 (+3) ед,
- самолетов — 321 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5440 (+21),
- крылатые ракеты — 1546 (+2),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9590 (+35) ед,
- специальная техника — 1016 (+2).
Источник: Минфин
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