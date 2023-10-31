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31 октября 2023, 9:53 Читати українською

В McDonald's резко возросла прибыль в ресторанах по всему миру

Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка. Об этом говоритсяв пресс-релизе McDonald's.

Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.
Фото: depositphotos

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Финпоказатели

Ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,32 млрд по сравнению с $1,98 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,17 с $2,68.

Скорректированная прибыль выросла до $3,19 с $2,68 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась на 14% до $6,69 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,56 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в июле-сентябре повысились на 8,8%. Увеличение сопоставимых продаж в США составило 8,1%.

Акции McDonald's растут в цене на 2,2% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Источник: Минфин
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