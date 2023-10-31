Укрпочта повысила тарифы на подписку газет и журналов на 2024 год

Услуга по приему подписки на периодические печатные медиа (по одному адресу независимо от количества изданий) составит 15,00 грн (без НДС). Об этом говорится в сообщении компании.

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Как объясняет повышение Укрпочта

«До сих пор стоимость операций, связанных с доставкой газет и журналов, рассчитывалась в зависимости от нескольких составляющих: веса и объема издания (страниц) и количества выходов на минимальный срок подписки. Теперь достаточно выбрать сферу распространения медиа: общегосударственное или местное», — говорится в сообщении.

Доставка одного экземпляра составит:

для общегосударственных медиа — 5,00 грн;

для местных медиа — 4,00 грн.

Если сравнить, доставка по Укрпочте простого письма — 12 грн, а отправка по услуге «Укрпочта Документы» — 45 грн (у конкурентов — от 55 грн).

Подписка принимается по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

На общегосударственные печатные медиа — до 20 декабря, а на местные — до 26 декабря 2023 года.