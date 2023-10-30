НБУ повысил официальный курс гривны на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 30 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,4216 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 30 октября установил официальный курс евро на уровне 38,37.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 6 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.

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