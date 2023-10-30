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30 октября 2023, 19:47 Читати українською

Корейский SsangYong присоединяется к проектам восстановления в Украине

Корейская промышленная компания SsangYong готова присоединиться к проектам обновления в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления по итогам визита делегации компании.

Корейская промышленная компания SsangYong готова присоединиться к проектам обновления в Украине.
Фото: depositphotos

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SsangYong выполнила 135 проектов в 20 странах мира общей стоимостью $9 млрд. Среди них — проекты восстановления после стихийного бедствия.

В Агентстве рассчитывают, что SsangYong выступит экспертом в строительстве, а также будет непосредственно участвовать в строительных проектах.

В рамках визита делегации SsangYong показали четыре активных проекта по восстановлению жилых домов в Буче и Макарове Киевской области.

«Мы начали системное сотрудничество с представителями самых известных корейских компаний, готовых помогать нам экспертизой и рассматривать возможности финансирования проектов восстановления. Это весомая поддержка для более быстрого восстановления пострадавших регионов», — прокомментировал глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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