«єОселя»: на прошлой неделе льготную ипотеку получили 189 семей

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Кредиты на жилье

«На сегодняшний день кредиты на приобретение жилья по программе „єОселя“ получили уже 4365 украинских семей. Банки выдали кредитов в общей сложности на 6,3 млрд грн. С начала запуска в августе массовой ипотеки, по которой можно взять кредит под 7%, еженедельно около 200 украинцев берут кредиты по программе. Треть кредитов — именно под 7%. Только на прошлой неделе на таких условиях кредиты получили 58 украинцев», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Кто получил кредиты

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 189 кредитов на 294 млн грн, среди которых: кредиты под 3% получили 103 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 14 медиков и 2 ученых и кредиты под 7% получили 50 украинцев без собственного жилья и 8 ВПЛ.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (138 кредита) и у застройщика (47). Четверо украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Где больше всего выдано кредитов

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 48, города Киева — 31, Одесской области — 15, Львовщины — 14 и Винницкой области — 12.