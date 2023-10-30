К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 30 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 30 октября
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Закрытие 30 октября
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Изменения
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36,41/36,43
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36,33/36,35
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8/8
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38,44/38,45
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38,53/38,54
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9/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,51−38,00 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,45 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−37,92, евро — 40,15−40,25 грн.
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