Курс валют на вечер 30 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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Валюта Открытие 30 октября Закрытие 30 октября Изменения доллар 36,41/36,43 36,33/36,35 8/8 евро 38,44/38,45 38,53/38,54 9/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,51−38,00 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,45 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−37,92, евро — 40,15−40,25 грн.

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