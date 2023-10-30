На минувшей неделе Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов; стоимость активов выросла против стартовой до 61,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
ФГИУ за неделю продал имущества на 61 миллион
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Продажа имущества
С 23 по 27 октября команда ФГИУ провела в Prozorro. Продажи 12 приватизационных аукционов, в которых приняли участие 116 предпринимателей. В среднем за каждый актив соревновались около 10 участников.
«Результат — стоимость активов выросла в 2,4 раза (с 25,9 млн грн общей стартовой цены до 61,4 млн грн победной)», — говорится в сообщении.
К тому же, новые собственники должны уплатить 20% НДС от своих предложений — это еще 12,3 млн грн.
Таким образом, экономический эффект от приватизации за неделю достиг почти 74 млн. грн.
Самая большая продажа недели
В Фонде отметили, что самой большой продажей недели стала приватизация Хмельницкого протезно-ортопедического предприятия. Инвестор предложил за актив 32 млн. грн. Также он обязан сохранять профиль деятельности предприятия в течение 10 лет. Результат — привлечение инвестиций и новых технологий в эту сферу.
Сразу на двух аукционах соревновались более 20 участников — за деревообрабатывающее предприятие во Львовской области и гаражный комплекс в Кировоградской области. Результат — стоимость выросла в 138 и 117 раз соответственно.
Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».
Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!
Присоединяйся к нам по этой ссылке !
Комментарии