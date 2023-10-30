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30 октября 2023, 18:13 Читати українською

ФГИУ за неделю продал имущества на 61 миллион

На минувшей неделе Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов; стоимость активов выросла против стартовой до 61,4 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

На минувшей неделе Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов; стоимость активов выросла против стартовой до 61,4 млн грн.
Фото: depositphotos

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Продажа имущества

С 23 по 27 октября команда ФГИУ провела в Prozorro. Продажи 12 приватизационных аукционов, в которых приняли участие 116 предпринимателей. В среднем за каждый актив соревновались около 10 участников.

«Результат — стоимость активов выросла в 2,4 раза (с 25,9 млн грн общей стартовой цены до 61,4 млн грн победной)», — говорится в сообщении.

К тому же, новые собственники должны уплатить 20% НДС от своих предложений — это еще 12,3 млн грн.

Таким образом, экономический эффект от приватизации за неделю достиг почти 74 млн. грн.

Самая большая продажа недели

В Фонде отметили, что самой большой продажей недели стала приватизация Хмельницкого протезно-ортопедического предприятия. Инвестор предложил за актив 32 млн. грн. Также он обязан сохранять профиль деятельности предприятия в течение 10 лет. Результат — привлечение инвестиций и новых технологий в эту сферу.

Сразу на двух аукционах соревновались более 20 участников — за деревообрабатывающее предприятие во Львовской области и гаражный комплекс в Кировоградской области. Результат — стоимость выросла в 138 и 117 раз соответственно.

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Источник: Минфин
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