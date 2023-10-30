Национальный банк аннулировал лицензии четырем небанковским финансовым учреждениям и два учреждения исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям
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Кому аннулировали лицензии
На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
- ООО «ФК «Вап-Капитал» (ЕГРПОУ 38315548);
- ООО «ФК «Дата Финанс» (ЕГРПОУ 43086924);
- ПО «Ломбард «Весы» ООО «Авентус КНК» и Компания» (ЕГРПОУ 30724442);
- ПО «Ломбард Союз» ООО «Солидгрупп», ООО «Солдикомпани» (ЕГРПОУ 39163007).
На основании представленных документов исключен из Государственного реестра финансовых учреждений:
- ПО «Ломбард „Терези“ ООО „Авентус КНК“ и Компания»;
- ПО «Ломбард Союз» ООО «Солидгрупп», ООО «Солдикомпани».
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 27 октября 2023 г.
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Источник: Минфин
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