НБУ аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям

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На основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

На основании представленных документов исключен из Государственного реестра финансовых учреждений:

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 27 октября 2023 г.

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