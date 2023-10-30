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30 октября 2023, 16:28 Читати українською

HSBC отложила продажу «дочки» в россии на 2024 год

Британская банковская группа HSBC ожидает, что сделка по продаже ее российского бизнеса будет закрыта в первой половине 2024 года, следует из отчета банка за третий квартал.

Британская банковская группа HSBC ожидает, что сделка по продаже ее российского бизнеса будет закрыта в первой половине 2024 года, следует из отчета банка за третий квартал.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЗавершение сделки должно быть одобрено российскими властями, отмечается в сообщении HSBC.
Фото: depositphotos.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Завершение сделки должно быть одобрено российскими властями, отмечается в сообщении HSBC.

Убытки от планируемой продажи своего ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» HSBC по-прежнему оценивает в $300 млн: эту цифру банк озвучил еще в феврале 2023 года, пишет Forbes.

Напомним

HSBC договорилась о продаже своего российского бизнеса в июле 2022 года, покупателем станет Экспобанк. Сумма и другие условия сделки не уточнялись.

Изначально HSBC ожидала, что сделка по продаже «Эйч-эс-би-си банка» будет завершена в первой половине 2023 года. В своем отчете за второй квартал группа отметила, что перенесла этот срок на вторую половину 2023 года.

По состоянию на 30 сентября, актив все еще классифицируется как предназначенный для продажи, следует из отчета HSBC за третий квартал.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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