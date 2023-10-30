Сентябрь оказался наихудшим месяцем для NFT с января 2021 года — Binance

Что известно

В первые три месяца квартала средняя цена сделки варьировалась в районе $38,17. Это на 95% меньше по сравнению с августом 2021 года, когда средний показатель превышал 790 долларов.

Как отмечается в комментарии Binance, среднее количество уникальных ежедневных покупателей NFT за последние три месяца заметно снизилось на 14,1% до 53 000 по сравнению с данными предыдущего квартала.

В то же время, объем торговых операций с NFT за третий квартал увеличился на 4,6%. Лидерами по транзакциям стали игровые токены Gods Unchained, Axie Infinity, NBA Top Shot, NFL All Day и Mythical Beings.

Последние три месяца стали испытанием для криптообразования, отмечают аналитики Binance. Капитализация рынка криптовалют сократилась на 8,6% по сравнению с предыдущим периодом. При этом, как отмечают аналитики, институциональный интерес к криптоактивам растет. BNB Chain, Ethereum и Polygon захватывают лидирующие позиции в игровом секторе, контролируя примерно 66% рынка, говорится в комментарии.

Что происходит на рынке

Рынок начинает подавать сигналы начала «бычьего» цикла, считает Кирилл Хомяков, генеральный менеджер Binance регионов CEE и Центральной Азии. По его словам, положительные изменения на крипторинке в основном связаны как с биткоин-ETF в США, так и с геополитическим напряжением.

Также многие инвесторы ожидают, что одобрение биткоин-ETF изменит ситуацию в период с конца 2023 года до первой половины 2024 года.

BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise и Invesco подали заявки на находящиеся на рассмотрении биткоин-ETF.

«Рынок делает все возможное, чтобы ускорить одобрение физического биткоина-ETF, при этом консенсус состоит в том, что это произойдет в ближайшие три месяца, если не раньше», — отметил Хомяков.