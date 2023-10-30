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30 октября 2023, 13:46 Читати українською

Банки выдали льготные кредиты бизнесу на 1,9 млрд грн

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 74 742 кредита на общую сумму 245,2 млрд грн.

С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 74 742 кредита на общую сумму 245,2 млрд грн.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСколько выдано кредитовЗа прошедшую неделю в рамках Программы выдано 454 льготных кредита на общую сумму 1,9 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 292 кредитных договора на сумму 0,57 млрд гривен.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 454 льготных кредита на общую сумму 1,9 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 292 кредитных договора на сумму 0,57 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 39 920 кредитных договоров на общую сумму 155,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 30 134 кредитных договора на сумму 80, 2 млрд грн), из которых:

  • 9,527 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 9,178 млрд грн — как антикризисные кредиты;
  • 3,747 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 35,262 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 58,195 млрд грн — на антивоенные цели.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от «Минфина» — «Жить на проценты».

Это уникальный шанс узнать о тайнах инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном!

Присоединяйся к нам по этой ссылке!

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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