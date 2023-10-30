С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 74 742 кредита на общую сумму 245,2 млрд грн.
Банки выдали льготные кредиты бизнесу на 1,9 млрд грн
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Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 454 льготных кредита на общую сумму 1,9 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 292 кредитных договора на сумму 0,57 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 39 920 кредитных договоров на общую сумму 155,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 30 134 кредитных договора на сумму 80, 2 млрд грн), из которых:
- 9,527 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 9,178 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 3,747 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 35,262 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 58,195 млрд грн — на антивоенные цели.
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