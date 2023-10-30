Нефть дешевеет, а акции американских банков снизились до майских минимумов: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились по итогам недели

S&P 500 потерял примерно 2,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,6%, а индекс Dow Jones снизился на 2,1%.

Все из-за более слабых, чем ожидалось, отчетов о прибылях и убытках некоторых американских компаний, а также сильных экономических данных, которые могут позволить ФРС США продолжить повышать процентные ставки.

Кроме этого, инвесторы сохраняют сдержанный настрой на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.

На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за заседанием ФРС США по денежно-кредитной политике и ждать решения по процентным ставкам, а также публикации квартального отчета Apple.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили неделю преимущественно падением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 0,7%, японский Nikkei упал на 0,9%, южнокорейский Kospi сократился на 3,1%, сингапурский STI подешевел на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 1,2%.

В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно в преддверии выхода большого количества экономических данных по всему региону.

Акции американских банков снизились до майских минимумов

По итогам торгов в пятницу индекс банковского сектора США — KBW Bank — упал на 2,3%.

По мнению экспертов, падение акций американских банков связано с тем, что перспективы прибыли в отрасли омрачены высокими процентными ставками и ростом доходности казначейских облигаций США, которая снижает стоимость облигационных портфелей кредиторов.

В 2023 году KBW Bank снизился на 29% по сравнению с ростом S&P 500 на 7,2% за тот же период.

Среди крупнейших банков США больше всего в этом году подешевели акции Bank of America (-24%), Morgan Stanley (-17%) и Citigroup (-15%).

Акции Ford падают из-за забастовки рабочих и проблем с подразделением электромобилей

По итогам торгов в пятницу рыночная капитализация американского автогиганта снизилась на 12%. Последнее падение акций произошло на фоне того, что компания отозвала свой прогноз на 2023 год, сославшись на трудности в переговорах с профсоюзом рабочих автопромышленности (UAW), а также из-за растущих убытков в подразделении электромобилей.

В прошлом квартале Ford понес операционные убытки в размере около $37 тысяч на каждый проданный электромобиль. Автопроизводитель прогнозирует, что годовой убыток подразделения электромобилей составит $4,5 млрд.

В компании отметили, что клиенты отказываются платить за электрические модели Ford больше, чем за модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Нефтяные цены снижаются в понедельник

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent снижаются на 1,6%, до $89,37 за баррель, а контракты на WTI падают на 1,2%, до $84,20 за баррель.

Падение нефтяных цен в понедельник эксперты связывают с осторожным настроем участников рынка в преддверии заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, а также с выходом новых данных на этой неделе по производственному сектору Китая.