За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 299 940 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 октября: 860 российских оккупантов, 15 танков и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 299940 (+860) человек,
- танков — 5190 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 9775 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 7202 (+14) ед,
- РСЗО — 834 (+0) ед,
- средства ПВО — 559 (+1) ед,
- самолетов — 321 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5419 (+20),
- крылатые ракеты — 1544 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9555 (+23) ед,
- специальная техника — 1014 (+2).
Источник: Минфин
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