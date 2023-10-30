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30 октября 2023, 8:52 Читати українською

Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро

Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро.
Фото: want.nl

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Что известно

Как отмечается, стороны завершают согласование деталей соглашения, и объявление о нем может быть сделано в ближайшие дни.

Лондонская компания Zegona, которая планирует приобрести испанский бизнес Vodafone, обошла других соискателей, в том числе частную инвестиционную компанию RRJ Capital.

Ожидается, что телекоммуникационный рынок Испании, который уже является одним из самых конкурентных в Европе, потерпит глубокую трансформацию в ближайшие месяцы. Orange SA и Masmovil Ibercom SA ожидают разрешения регуляторных органов на слияние в рамках сделки, которая создаст крупнейшего оператора Испании, опередив Telefonica SA.

Напомним

Компания Vodafone пытается заключить соглашение в Испании уже больше года. Ее предыдущий генеральный директор Ник Рид заявил, что рынок нуждается в консолидации, но оказался на обочине, поскольку его конкуренты договорились о слиянии.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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