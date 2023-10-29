В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. Он согласован с Национальной полицией и МВД. Об этом сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
В Раде зарегистрировали законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Сколько придется платить
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Какие штрафы предлагают депутаты
Депутаты предлагают ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 тысячи грн (8500 — 17 000 грн).
Для бизнеса штрафы будут больше — от 3000 до 6000 минимумов (51 000 — 102 000 грн).
Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком.
Источник: Минфин
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