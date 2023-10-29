За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 299080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 октября: 660 российских оккупантов, 8 танков и 3 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 299080 (+660) человек,
- танков — 5175 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 9758 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 7188 (+8) ед,
- РСЗО — 834 (+0) ед,
- средства ПВО — 558 (+0) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5399 (+0),
- крылатые ракеты — 1544 (+3),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9532 (+8) ед,
- специальная техника — 1012 (+1).
Источник: Минфин
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