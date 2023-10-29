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29 октября 2023, 14:14 Читати українською

Финляндия готовит новый пакет помощи Украине для защиты критической инфраструктуры

Финляндия готовит новый пакет помощи Украине по защите объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.

Финляндия готовит новый пакет помощи Украине по защите объектов критической инфраструктуры.

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«Защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение безопасности населения в осенне-зимний период сейчас являются приоритетными задачами. И в этом направлении тоже можем рассчитывать на поддержку Финляндии. По словам госпожи Рантанен, уже формируются новые пакеты помощи», — сообщил Клименко.

Министр добавил, что помощь Финляндии больше всего сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей. Так, по словам Клименко, только в начале этой недели ГСЧС Украины получило от финских коллег 9 специализированных автомобилей.

Кроме того, добавил министр, во время встречи стороны договорились об организации тренингов для спасателей Финляндии.

«Коллеги поражены работой украинских чрезвычайников во время полномасштабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт», — написал Клименко.

Источник: Минфин
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