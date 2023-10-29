Финляндия готовит новый пакет помощи Украине для защиты критической инфраструктуры

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«Защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение безопасности населения в осенне-зимний период сейчас являются приоритетными задачами. И в этом направлении тоже можем рассчитывать на поддержку Финляндии. По словам госпожи Рантанен, уже формируются новые пакеты помощи», — сообщил Клименко.

Министр добавил, что помощь Финляндии больше всего сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей. Так, по словам Клименко, только в начале этой недели ГСЧС Украины получило от финских коллег 9 специализированных автомобилей.

Кроме того, добавил министр, во время встречи стороны договорились об организации тренингов для спасателей Финляндии.

«Коллеги поражены работой украинских чрезвычайников во время полномасштабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт», — написал Клименко.