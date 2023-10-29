Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка

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Начиная со следующего года Джейми Даймон и его семья продадут 1 млн акций банка в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Акции JPMorgan закрылись на торгах в Нью-Йорке в четверг, 26 октября, на уровне $140,76 за бумагу. Общая стоимость пакета акций, который будет выставлен на продажу, составит более $140 млн по цене закрытия в четверг.

Глава банка по-прежнему считает перспективы компании очень сильными, и его доля в компании останется значительной, говорится в заявлении JPMorgan.

Представитель компании заявил, что у Даймона нет планов по продаже дополнительных акций и что подача заявления в регулирующие органы о планируемой продаже пакета акций не является сигналом о его скорой отставке. 67-летний Даймон возглавляет крупнейший банк США с конца 2005 года.

Даймон руководил JPMorgan во время финансового кризиса 2008 года и организовал в этом году сделку по поглощению банка First Republic Bank после банкротства нескольких американских региональных банков.