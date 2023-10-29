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29 октября 2023, 13:04 Читати українською

Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон продаст 1 млн акций своего банка

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон планирует продать акции банка на сумму около $141 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы регулирующих органов. Это первая такая сделка с тех пор, как Джейми Даймон возглавил банк почти 18 лет назад.

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон планирует продать акции банка на сумму около $141 млн, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы регулирующих органов.

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Что известно

Начиная со следующего года Джейми Даймон и его семья продадут 1 млн акций банка в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Акции JPMorgan закрылись на торгах в Нью-Йорке в четверг, 26 октября, на уровне $140,76 за бумагу. Общая стоимость пакета акций, который будет выставлен на продажу, составит более $140 млн по цене закрытия в четверг.

Глава банка по-прежнему считает перспективы компании очень сильными, и его доля в компании останется значительной, говорится в заявлении JPMorgan.

Представитель компании заявил, что у Даймона нет планов по продаже дополнительных акций и что подача заявления в регулирующие органы о планируемой продаже пакета акций не является сигналом о его скорой отставке. 67-летний Даймон возглавляет крупнейший банк США с конца 2005 года.

Даймон руководил JPMorgan во время финансового кризиса 2008 года и организовал в этом году сделку по поглощению банка First Republic Bank после банкротства нескольких американских региональных банков.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase на 27 октября составляла около $400 млрд.

Стоимость акций JPMorgan за 18 лет, в течение которых Джейми Даймон занимает пост генерального директора банка, выросла почти на 250%, что более чем в десять раз превышает прирост индекса S&P 500 Financials. Покупка акций сделала руководителя банка миллиардером.

В начале 2009 года Даймон купил 500 тыс. акций банка в знак доверия к бизнесу на фоне падения акций. Он также купил большой пакет акций в 2016 году, потратив в общей сложности около $38 млн на два раунда покупок.

По данным агентства, Джейми Даймон и его семья сейчас владеют около 8,6 млн акций JPMorgan. Запланированная продажа составит менее 12% их активов. Оставшаяся доля акций оценивается примерно в $1,07 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, собственный капитал главы JPMorgan составляет около $2 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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