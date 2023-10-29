Google согласилась инвестировать до $2 млрд в разработчика конкурента ChatGPT

Google согласилась инвестировать до $2 млрд в компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic, сообщил Reuters со ссылкой на представителя стартапа.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По его словам, Google предоставила Anthropic $500 млн и пообещала со временем добавить еще $1,5 млрд.

Сделка организована в виде конвертируемого векселя: ценной бумаги, которая конвертируется в акции во время следующего инвестиционного раунда Anthropic, передает слова представителя компании Bloomberg. Google уже инвестор Anthropic: ранее в 2023 году, еще до новой сделки, она вложила в компанию $550 млн.

Кроме того, Google и Anthropic заключили соглашение по использованию облачных мощностей Google: эта сделка даже больше, чем последние инвестиции, а договор рассчитан на несколько лет, заявил один из источников Bloomberg.