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29 октября 2023, 12:10 Читати українською

Google согласилась инвестировать до $2 млрд в разработчика конкурента ChatGPT

Google согласилась инвестировать до $2 млрд в компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic, сообщил Reuters со ссылкой на представителя стартапа.

Google согласилась инвестировать до $2 млрд в компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic, сообщил Reuters со ссылкой на представителя стартапа.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноПо его словам, Google предоставила Anthropic $500 млн и пообещала со временем добавить еще $1,5 млрд.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По его словам, Google предоставила Anthropic $500 млн и пообещала со временем добавить еще $1,5 млрд.

Сделка организована в виде конвертируемого векселя: ценной бумаги, которая конвертируется в акции во время следующего инвестиционного раунда Anthropic, передает слова представителя компании Bloomberg. Google уже инвестор Anthropic: ранее в 2023 году, еще до новой сделки, она вложила в компанию $550 млн.

Кроме того, Google и Anthropic заключили соглашение по использованию облачных мощностей Google: эта сделка даже больше, чем последние инвестиции, а договор рассчитан на несколько лет, заявил один из источников Bloomberg.

В сентябре аналогичное соглашение с векселем Anthropic заключила с Amazon. Интернет-магазин пообещал инвестировать до $4 млрд. Следующий шаг для Anthropic — привлечь традиционный капитал через инвестиционный раунд, а не конвертируемый долг.
В этом случае векселя Google и Amazon превратятся в акции, а Anthropic получит новую оценку стоимости, отметил Bloomberg. Руководство Anthropic обсуждало сумму между $20 млрд и $30 млрд, но некоторые инвесторы сочли ее чересчур завышенной, говорят источники агентства.
Компания вряд ли будет торопиться с инвестиционным раундом, потому что соглашения с Google и Amazon предоставили ей достаточно наличности, считают собеседники Bloomberg.
Источник: Минфин
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