Нафтогаз получил 6,6 миллиарда гривен прибыли за первое полугодие

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Прибыли Нафтогаза

«Это значительный результат, учитывая, что за аналогичный период в прошлом году Группа имела 55,3 млрд грн консолидированного операционного ущерба», — говорится в сообщении.

Согласно отчету, чистый консолидированный ущерб за январь — июнь 2022 года составил 57,2 млрд грн, уточнили в компании.

Отмечено, что достигнутые финансовые результаты позволили обеспечить выполнение требований по еврооблигациям Нафтогаза и обязательств по другим кредитным соглашениям Группы.

Основным направлением деятельности Группы, не показавшим прибыли, является сегмент продажи газа. Отрицательный результат — следствие снабжения природным газом потребителям в рамках выполнения специальных обязанностей (ПСО) по ценам, установленным государством.

Значительные улучшения финансовых результатов Группы удалось достичь благодаря эффективной работе с дебиторской задолженностью и урегулированию вопроса несанкционированных отборов газа.

В течение января — июня 2023 года предприятия Группы «Нафтогаз» уплатили в сводный бюджет Украины налогов на 48,4 млрд грн, что составляет более 8% всех налоговых поступлений государства за этот период.

При этом в апреле 2023 года Группа обеспечила успешное завершение одного из самых трудных отопительных сезонов 2022/2023 годов в условиях действия ПСО.

Кроме того, Нафтогаз продолжает снабжать потребителей голубым топливом, увеличивая добычу украинского газа даже в условиях войны.

Группа должным образом подготовилась к следующему осенне-зимнему периоду 2023/2024 годов, обеспечив необходимый объем газа в хранилищах для нужд украинских потребителей в полном объеме.

В 2023 году Нафтогаз продолжает интеграцию газораспределительных сетей в Группу, возвращая под контроль государства общественно важное направление деятельности.

Благодаря эффективной работе оператора газохранилищ возвращено доверие иностранных партнеров, которые в условиях военного времени увеличили объемы хранения газа в украинских хранилищах до более чем 2,4 млрд кубометров.