Биткоин достигнет $125 000 к концу 2024 года — Matrixport

Пятый бычий рынок биткоина официально начался 22 июня 2023 года, а к декабрю 2024 года котировки могут достигнуть $125 000. К таким выводам пришли аналитики Matrixport.

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Старт нового растущего тренда эксперты связали с обновлением годового максимума (22 июня 2023 года).

По их расчетам, после срабатывания этого сигнала доходность инвестиций в биткоин в среднем составила +310%. Отталкиваясь от этих цифр, аналитики подсчитали, что цена может достигнуть $125 000 к декабрю 2024 года.

Оптимальной точкой входа они назвали период за 14−16 месяцев до халвинга — в октябре 2022 года, когда биткоин торговался по $17 000. На тот момент специалисты рекомендовали открывать долгосрочный лонг.

В качестве драйверов предполагаемого роста специалисты указали на ожидание институционального принятия первой криптовалюты и неустойчивость соотношения долга США к ВВП.

По словам экспертов, учреждения увидели в биткоине такой же «актив-убежище» как золото и казначейские облигации США. Они стали рассматривать его для диверсификации инвестиционного портфеля.

Первый бычий рынок в 2011 году зародился благодаря принятию биткоина как нового платежного механизма. Второй спровоцировал Китай, когда цифровое золото получило признание как альтернативная форма денег.

Третий цикл ознаменовался ростом количества ICO как нового средства создания и финансирования компаний. Четвертый — характеризовался «DeFi-летом», за которым последовало повальное увлечение выпуском NFT.

Напомним

«Минфин» писал, что цена биткоина 24 октября ненадолго поднялась до $35 000. По состоянию на сегодня, 28 октября, первая криптовлаюта стоит более $34 000.

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