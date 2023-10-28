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28 октября 2023, 16:01 Читати українською

Биткоин достигнет $125 000 к концу 2024 года — Matrixport

Пятый бычий рынок биткоина официально начался 22 июня 2023 года, а к декабрю 2024 года котировки могут достигнуть $125 000. К таким выводам пришли аналитики Matrixport.

Пятый бычий рынок биткоина официально начался 22 июня 2023 года, а к декабрю 2024 года котировки могут достигнуть $125 000.
Фото: pixabay.com

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Старт нового растущего тренда эксперты связали с обновлением годового максимума (22 июня 2023 года).

По их расчетам, после срабатывания этого сигнала доходность инвестиций в биткоин в среднем составила +310%. Отталкиваясь от этих цифр, аналитики подсчитали, что цена может достигнуть $125 000 к декабрю 2024 года.

Оптимальной точкой входа они назвали период за 14−16 месяцев до халвинга — в октябре 2022 года, когда биткоин торговался по $17 000. На тот момент специалисты рекомендовали открывать долгосрочный лонг.

В качестве драйверов предполагаемого роста специалисты указали на ожидание институционального принятия первой криптовалюты и неустойчивость соотношения долга США к ВВП.

По словам экспертов, учреждения увидели в биткоине такой же «актив-убежище» как золото и казначейские облигации США. Они стали рассматривать его для диверсификации инвестиционного портфеля.

Первый бычий рынок в 2011 году зародился благодаря принятию биткоина как нового платежного механизма. Второй спровоцировал Китай, когда цифровое золото получило признание как альтернативная форма денег.

Третий цикл ознаменовался ростом количества ICO как нового средства создания и финансирования компаний. Четвертый — характеризовался «DeFi-летом», за которым последовало повальное увлечение выпуском NFT.

Напомним

«Минфин» писал, что цена биткоина 24 октября ненадолго поднялась до $35 000. По состоянию на сегодня, 28 октября, первая криптовлаюта стоит более $34 000.

Приглашаем на самую большую конференцию по инвестициям от Минфин — «Жить на проценты». Это уникальный шанс изучить секреты инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы и возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном. Присоединяйся к нам по этой ссылке!

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
youknow
youknow
28 октября 2023, 16:32
#
Youknow до кінця грудня 2024 МОЖЕ полетіти в космос☻
«Як драйвери передбачуваного зростання фахівці вказали очікування інституційного прийняття.
За словами експертів, установи побачили в youknow такий самий „актив-притулок“ як золото і казначейські облігації США. Вони стали розглядати його для диверсифікації інвестиційного портфеля.»
☻☻☻
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 октября 2023, 16:33
#
Кто купил биткоин по $50тыс теперь
мечтает продать его по $125тыс.
А сейчас может продать всего за $34тыс
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
28 октября 2023, 16:46
#
График можно было бы и повыше протянуть. протянули бы стрелочку до $500.000.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
28 октября 2023, 18:09
#
Еще сходит до 23−25.
А дальше да. Будет весело.
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
28 октября 2023, 19:00
#
Прогноз из разряда: на рулетке сегодня выпадет зеро.
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