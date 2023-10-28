Из-за непогоды без света остались более 1000 населенных пунктов. Киевлян предупредили о возможных отключениях

Из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 1045 населенных пунктов в 14 областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, свет отключался в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В общей сложности без электроэнергии оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них — в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов.

Также на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

Ситуация в прифронтовых областях

Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивалось 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме того, в результате технологических нарушений обесточены потребители в Запорожской, Кировоградской, Сумской областях.

Киевлян предупредили о возможных отключениях

В Киеве сегодня, 28 октября, фиксируют порывы ветра до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, подобные погодные условия продержатся в течение всего дня.

«Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды», — говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

В ДТЭК также отметили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Граждан призвали не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Как сообщить ДТЭК об отсутствии света в Киеве

официальный сайт компании — кнопка «Сообщите нам об отсутствии электроэнергии»;

частные сообщения на официальной странице компании в Facebook ;

колл-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.