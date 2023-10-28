Состояние главы Binance сократилось более чем на 80% — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2023, 15:03 Читати українською

Состояние главы Binance сократилось более чем на 80% — Bloomberg

Объем капитала главы криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао упал более чем на 80% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $16,8 млрд на текущий момент. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg.

Объем капитала главы криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао упал более чем на 80% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $16,8 млрд на текущий момент.
Фото: Скриншот с видео

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Глава торговой платформы занимает 98-ю строчку в топе.

В годовом исчислении состояние Чжао увеличилось на 33,6%, или $4,23 млрд. Показатель мог быть больше, но в период с 24 по 26 октября резко обвалился более чем на $12 млрд.

Издание получило данные на основе контрольного пакета акций Чжао в Binance. По подсчетам Bloomberg, выручка биржи за 2023 год составила $7,9 млрд, учитывая средний объем комиссий, спотовой и деривативной торговли.

При этом в расчетах учитываются инвестиции главы торговой платформы в биткоин и BNB.

Чжао приписывают 90% акций Binance, учитывая его публичные заявления и корпоративные документы. Ему также принадлежит около 86% американской «дочки» Binance.US, стоимость которой во время инвестраунда в марте 2022 года была оценена в $4,7 млрд.

Однако в июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и Чжао, выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. Клиенты биржи упустили возможность депонирования долларов. Позже поддержку валюты вернули, но, по данным Bloomberg, состояние Чжао компании сократилось на $1 млрд.

Приглашаем на самую большую конференцию об инвестициях от Минфин — «Жить на проценты». Это уникальный шанс изучить тайны инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы, а также возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном. Присоединяйся к нам по этой ссылке!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами