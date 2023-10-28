Состояние главы Binance сократилось более чем на 80% — Bloomberg

Объем капитала главы криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао упал более чем на 80% — с максимальных $96,6 млрд в январе 2022 года до $16,8 млрд на текущий момент. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg.

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Глава торговой платформы занимает 98-ю строчку в топе.

В годовом исчислении состояние Чжао увеличилось на 33,6%, или $4,23 млрд. Показатель мог быть больше, но в период с 24 по 26 октября резко обвалился более чем на $12 млрд.

Издание получило данные на основе контрольного пакета акций Чжао в Binance. По подсчетам Bloomberg, выручка биржи за 2023 год составила $7,9 млрд, учитывая средний объем комиссий, спотовой и деривативной торговли.

При этом в расчетах учитываются инвестиции главы торговой платформы в биткоин и BNB.

Чжао приписывают 90% акций Binance, учитывая его публичные заявления и корпоративные документы. Ему также принадлежит около 86% американской «дочки» Binance.US, стоимость которой во время инвестраунда в марте 2022 года была оценена в $4,7 млрд.

Однако в июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance и Чжао, выдвинув 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг. Клиенты биржи упустили возможность депонирования долларов. Позже поддержку валюты вернули, но, по данным Bloomberg, состояние Чжао компании сократилось на $1 млрд.

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