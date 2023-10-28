Кабмин одобрил привлечение $1,2 миллиарда от МБРР на поддержку социальной сферы

Кабинет министров одобрил привлечение $1,2 млрд от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для поддержки социальной сферы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы», — пояснил он.

По словам Шмыгаля, помощь международных партнеров помогает восстанавливать экономику и финансировать основные расходы бюджета.

«Со своей стороны наше правительство продолжает работу над повышением эффективности социальной помощи населению. Наша цель — помочь именно тем, кто в этом больше нуждается. Мы формируем новую социальную политику по принципам цифровизации, адресности, универсальности, справедливости и безбарьерности», — добавил он.